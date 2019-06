FW-HEI: Feuer auf Wertstoffhof – Feuerwehr kämpft mit starker Rauchentwicklung

Dithmarschen (ots) – Bargenstedt – Auf einem Wertstoffhof kam es

am Mittwoch Nachmittag (26.06.2019), gegen 14:00 Uhr zu einem Feuer

in einer Lagerhalle. Ein größerer Schüttguthaufen eingelagerten

Sperrmülls ist aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der

Schwelbrand sorgte für eine starke Rauchentwicklung, welche die

Löscharbeiten erschwerten. Insgesamt kämpften fünf Feuerwehren gegen

das Feuer.

Durch die massive Rauchentwicklung wurden die Löscharbeiten der

Brandbekämpfer aus Bargenstedt, Sarzbüttel, Krumstedt, Nindorf und

Meldorf erschwert. Die Feuerwehrmitglieder konnten sich nur unter

Einsatz von schwerem Atemschutz der Lagerhalle nähern. Zudem wurde

die Sicht stark behindert und ein Lokalisieren des Brandherdes zu

einer schwierigen Aufgabe. Bereits nach wenigen Stunden gelang es der

Feuerwehr, die Rauchentwicklung so weit einzudämmen, dass wirksame

Löschmaßnahmen unter einem massiven Einsatz von Löschwasser

durchgeführt werden konnten. 70 Mitglieder der Feuerwehren aus

Dithmarschen waren an den Löscharbeiten beteiligt und konnten

letztendlich einen größeren Schaden an der Halle verhindern. Der

restliche eingelagerte Wertstoff wurde mithilfe von Radladern ins

Freie gebracht und dort zum Ablöschend der letzten Glutnester

verteilt. Bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden von

den Mitarbeitern des betroffenen Betriebes erste Löschmaßnahmen

unternommen. Durch die schnelle Reaktion der Mitarbeiter konnte das

Feuer bereits in der Entstehungsphase entscheidend bekämpft werden.

Ein besonderer Dank geht an den Betreiber, der unverzüglich die

Einsatzkräfte mit Getränken versorgt hat. Die sommerlichen

Temperaturen stellen für die Einsatzkräfte eine zusätzliche Belastung

dar und erhöhen den Flüssigkeitsbedarf enorm. Nach ca. fünf Stunden

konnten die letzten Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen.

