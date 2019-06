POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

Weingarten

Fahrradkontrollen

Beamte des Polizeireviers Weingarten führten am Dienstag im

Zeitraum von 08.45 bis 12.00 Uhr in der Fußgängerzone im Bereich

Karlstraße und Löwenplatz eine Verkehrskontrolle zum Thema

„Fahrradfahrer in der Fußgängerzone“ durch. Im genannten Zeitraum

wurden 52 Fahrradfahrer wegen des verkehrswidrigen Befahrens der

Fußgängerzone beanstandet. Ein Fahrradfahrer benutzte während der

Fahrt zusätzlich vorschriftswidrig sein Mobiltelefon. Neben den

Fahrradfahrern wurden vier Lenker eines Pkw in der Fußgängerzone

fahrend angetroffen und gebührenpflichtig verwarnt. Während sich die

meisten Betroffenen einsichtig zeigten, reagierte ein Radfahrer im

Alter von 18 Jahren empört auf die Kontrolle. Nachdem er die Beamten

am Kontrollort bedrohte und beleidigte, wurde gegen ihn ein diesen

Tatbeständen entsprechendes, strafrechtliches Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Baienfurt

Unfallflucht

Ein ordnungsgemäß im Öschweg am rechten Fahrbahnrand geparkter,

schwarz lackierter Pkw der Marke Opel Tigra wurde im Zeitraum von

Dienstagmittag bis zum heutigen Mittwochmorgen durch den Lenker eines

unbekannten, vermutlich weiß lackierten Pkw, angefahren und

beschädigt. Die Beschädigungen am Opel Tigra an der hinteren linken

Fahrzeugseite lassen den Schluss zu, dass der Lenker des

unfallverursachenden Pkw im Öschweg wendete. Der Unfallverursacher

setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu

kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel.

0751 888-6666.

Baienfurt

Sachbeschädigung durch Brandlegung

Unbekannte Täter verursachten in der vergangenen Woche im Zeitraum

von Montag bis Sonntag auf dem Sportplatz in der Breiten Straße

Brandschäden an Tornetzen und am Kunstrasen des Spielfeldes. Die

Tornetze wurden angezündet und irreparabel beschädigt. Schäden durch

Hitzeeinwirkung erlitt auch die Oberfläche des Kunstrasenplatzes. Der

Sachschaden zum Nachteil der örtlichen Fußball-Spielgemeinschaft

beträgt etwa 600 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier

Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Fronreute

Diebstahl von Handwerksmaschinen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 18.06.2019,

bis Montag, 24.06.2019, aus der Maschinenhalle eines

landwirtschaftlichen Betriebes im Weiler Malmishaus einen Bohrhammer

der Marke Bosch mit Zubehör und eine Motorsäge der Marke Stihl mit

einer Schwertlänge von 40 cm. Hinweise hierzu erbittet der

Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0.

Wolpertswende

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw befuhr im Zeitraum von

Montagabend bis Dienstagvormittag die Aulendorfer Straße in

Wolpertswende und kam hierbei aus unbekannter Ursache von der

Fahrbahn ab, wo er abseits der Fahrbahn gegen das Treppengeländer

eines Wohngebäudes stieß. Am Treppengeländer entstand ein Sachschaden

in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der

Lenker des unfallverursachenden Pkw am Unfallort aus und beseitigte

die Spuren des Verkehrsunfalles. Anschließend setzte er seine Fahrt

fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu

kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel.

0751 803-4444.

Wangen im Allgäu – Lindau am Bodensee

Kennzeichendiebstahl

Ein seltsames Hobby scheint einen Zeitgenossen im Raum Allgäu –

Bodensee umzutreiben. Im Zeitraum von Montagabend bis

Dienstagvormittag wurden in der Straße „Am Waltersbühl“ an insgesamt

drei Pkw jeweils das hintere Kennzeichenschild aus der

Kennzeichenhalterung herausgenommen und entwendet. Die

Kennzeichenschilder wurden bereits am Dienstag nach der Mitteilung

eines anonymen Hinweisgebers bei der Polizeiinspektion Lindau mit

weiteren Kennzeichen in der Lindauer Aach bei Lindau am Bodensee

aufgefunden. Hinweise zur Wegnahme der Kennzeichenschilder in Wangen

im Allgäu erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07552 984-0.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten, vermutlich rot lackierten

Transportfahrzeugs stieß im Zeitraum von Freitagnachmittag bis

Montagmittag auf dem Gelände eines Kfz-Händlers in der

Franz-Walchner-Straße gegen einen dort ausgestellten EU-Neuwagen der

Marke Skoda Octavia und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die

Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Skoda Octavia

wurde an der Heckseite beschädigt, der entstandene Sachschaden

beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier

Wangen, Tel. 07552 984-0.

Isny im Allgäu

Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Montag im Zeitraum von 11.30 bis

16.15 Uhr an zwei im Bereich Kleinholzleute – Burkwang an der

Gemeindestraße zur Bundesstraße 12 abgestellten Pkws der Marke BMW

und Renault Twingo jeweils die hinteren Kennzeichenschilder. Bereits

am 14.06.2019 war in diesem Bereich das Kennzeichenschild eines Pkw

entwendet worden. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Isny,

Tel. 07562 97655-0.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Leichte Verletzungen zog sich der 27-jährige Lenker eines

Fahrrades zu, der am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr den

Kreisverkehr am Ende der Bahnhofstraße befuhr. Dort missachtete der

70-jährige Lenker eines Volkswagen Caddy beim Einfahren aus der

Bahnhofstraße in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Fahrradfahrers,

der durch eine Ausweichbewegung zwar einen Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge vermeiden konnte, gleichwohl aber gegen den Pkw und

anschließend auf die Straße stürzte. Der Fahrradfahrer musste zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kißlegg – Immenried

Diebstahl von Werkzeugmaschinen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montagvormittag bis

Dienstagfrüh aus einem unverschlossenen Maschinenschuppen im Weiler

Staibshof mehrere Werkzeugmaschinen, Motorsägen, eine Motorsense, ein

Notstromaggregat und Weidezäune mit Zaungerät im Gesamtwert von etwa

3.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Geräte mit einem

Fahrzeug abtransportiert wurden. Hinweise hierzu erbittet der

Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 97156-0.

Bad Wurzach

Diebstahl von Bronzestatuen auf dem Friedhof

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwochabend bis

Freitagabend auf dem städtischen Friedhof am Gottesbergweg insgesamt

drei große bronzene Statuen, die sie an den jeweiligen Grabstellen

aus ihren Befestigungen rissen. Entwendet wurden zwei Marienstatuen

und eine Jesusstatue. Die Bronzefiguren mit einer Größe von 100 cm

bzw. 130 cm wurden am gestrigen Dienstag im Wurzacher Ried, etwa 400

Meter nach Bad Wurzach in Richtung Unterschwarzach, an dem entlang

der Bundesstraße 465 führenden Fahrradweg aufgefunden. Die Figuren

waren unbeschädigt und können den geschädigten Hinterbliebenen der

jeweiligen Grabstellen zurückgegeben werden. Hinweise zum Diebstahl

und zur Ablagerung der Bronzefiguren erbittet der Polizeiposten Bad

Wurzach, Tel. 07564 2013.

Argenbühl – Ratzenried

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen erlitt der 58-jährige Lenker eines

Motorrades, der am heutigen Mittwoch gegen 09.15 Uhr auf der

Kreisstraße 8025 aus Richtung der Bundesautobahn in Richtung

Ratzenried fuhr. Bei Rehmen / Argenmühle bog der 79-jährige Lenker

eines Pkw Fiat von der Hofzufahrt nach links in die Kreisstraße ein

und missachtete hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers, wodurch es

zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde

von seiner Maschine abgeworfen und erlitt schwere bis

lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde durch einen

Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen und dort

in stationäre Behandlung genommen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe

von etwa 10.000 Euro.

