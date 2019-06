POL-PDMT: Montabaur – Hund aus überhitztem gerettet

Montabaur (ots) – Am 25.06.2019 um 12:30 Uhr wurde die Polizei in

Montabaur von Besuchern des Outletcenters über einen zurückgelassenen

Schäferhund in einem PKW auf den Parkflächen des FOC in Kenntnis

gesetzt. Die Zeugen sprachen die Tierhalter auch auf den Umstand an,

diese erachteten es jedoch als nicht sonderlich schlimm, da der PKW

durch eine Baum zunächst im Schatten stand. Sie verließen die

Örtlichkeit und ließen den Hund im Wagen zurück. Da nach kurzer Zeit

durch den veränderten Sonnenstand das Fahrzeug jedoch bei 32 Grad

Außentemperatur in praller Sonne stand, wurde durch die Polizei die

Heckklappe geöffnet und der Hund befreit, welcher merklich

mitgenommen wirkte. Vorherige Ausrufe im FOC nach dem Fahrzeughalter

verliefen negativ. Anschließend wurde der Hund Mitarbeitern des

Tierheims in Montabaur übergeben, welche sich um das Tier kümmerten

und versorgten. Der Tierhalter kehrte erst nach ca. zwei Stunden zu

seinem Wagen zurück. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes

gegen das Tierschutzgesetz und auch die Polizei wird die für den

Einsatz anfallenden Gebühren gegen den Tierhalter geltend machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Montabaur | Publiziert durch presseportal.de.