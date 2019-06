POL-AUR: Aurich – Fünf Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Altkreis Aurich (ots) – Verkehrsgeschehen

Aurich – Fünf Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag

gegen 14:20 Uhr auf der Esenser Straße in Aurich-Sandhorst gekommen.

Eine Skoda-Fahrerin aus Aurich fuhr auf der Esenser Straße in

Richtung Wittmund. Hinter der Einmündung zur Dornumer Straße in

Sandhorst geriet die Skoda-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache in

den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Volvo aus

Österreich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Insassen

schwer verletzt und drei Insassen leicht. Eine der schwerverletzten

Personen musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik

gebracht werden. Die Esenser Straße war im Unfallbereich

vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

