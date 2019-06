POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: 51-Jähriger wegen des Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft / Drogen bei Durchsuchung sichergestellt

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und des Drogenhandels ging

ein 51-jährigen Mann aus Eberstadt am Mittwoch (19.06.) in

Untersuchungshaft. Durch die intensiven Ermittlungen gelang es der

Polizei den 51-Jährigen am Dienstag (18.06.) bei einer vermeintlichen

Kurierfahrt in der Grenzallee festzunehmen. Bei der anschließenden

Durchsuchung seines Fahrzeugs stellten die Beamten Drogen im Wert von

schätzungsweise 35.000 Euro sicher. Daraufhin erließ das Amtsgericht

Darmstadt den Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des

Tatverdächtigen. Bei dieser konnten die Beamten kleinere Mengen

Haschisch und Marihuana sowie ein Gasrevolver, ein Elektroschocker

und eine Machete auffinden und sicherstellen.

In diesem Zusammenhang gerieten auch eine 42-jährigen Frau sowie

ein 42-jährigen Mann, als mutmaßliche Abnehmer, in das Visier der

Ermittler. Nachdem das Amtsgericht Darmstadt auch in diesen beiden

Fällen ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden in

Eberstadt wohnenden Verdächtigen erlassen hatte, konnten die Beamten

am Dienstag (25.06.) in beiden Wohnungen geringe Mengen an Drogen

sicherstellen. Für den Beschuldigten endete die Durchsuchung auf dem

Polizeirevier, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen wurde. Die Frau erfuhr im Nachhinein von der Durchsuchung

ihrer Wohnung und fuhr zur Polizei, obwohl sie nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist. Jetzt muss sich die Beschuldigte neben dem

illegalen Drogenbesitz noch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

verantworten. Auch gegen den 42-jährige Mann wurde ein Strafverfahren

wegen des illegalen Drogenbesitzes eingeleitet.

