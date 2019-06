POL-NE: Einbrecher dringen in Parfümerie ein

Kaarst (ots) –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.06.) erhielt die

Polizei, gegen 03:30 Uhr, den Notruf einer Zeugin, die von einem

Einbruch in eine Parfümerie in der Straße am Neumarkt berichtete.

Durch einen lauten Knall wurde die Zeugin aufmerksam und bemerkte

die zerstörte Scheibe der Parfümerie. Sie beobachtete, wie zwei bis

drei Personen schwarze Kisten aus dem Laden trugen und in eine

schwarze Audi Limousine mit Düsseldorfer Kennzeichen luden. Mit dem

Audi, der sich zur Tatzeit im Kreisverkehr Am Neumarkt /

Girmes-Kreuz-Straße befand, flüchteten die Täter anschließend mit

hoher Geschwindigkeit Richtung Kirmesplatz. Ein Teil des Diebesguts,

eine bislang unbekannte Menge an Parfümerieartikel, fanden die

eingesetzten Beamten verteilt auf der Straße. (siehe Foto) Eine

Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte

Spuren am Tatort. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

