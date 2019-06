FW Lügde: Überörtliche Unterstützung bei einem Busbrand

Lügde-Bad Pyrmont (ots) –

Mittwoch, 26.06.2019, 11:09 Uhr, L430 Hagener Straße Bad Pyrmont.

Das HLF20 und das LF20 des Löschzuges Lügde wurden zur Unterstützung

der Feuerwehr Bad Pyrmont zu einem Omnibusbrand nach Bad Pyrmont

alarmiert. Aus ungeklärter Ursache geriet ein Omnibus in Brand. Die

Fahrzeuge des Löschzuges Lügde wurden in den Pendelverkehr zur

Wasserversorgung eingebunden. Zusätzlich wurden 2 Trupps

Atemschutzgeräteträger zur Brandbekämpfung und Ablöse der Kameraden

aus Bad Pyrmont eingesetzt. Nach gut zwei Stunden konnten die

Einsatzkräfte der Feuerwehr Lügde die Einsatzstelle in Bad Pyrmont

verlassen.

Die Fotos können unter der Angabe „Feuerwehr Lügde“ verwendet

werden.

