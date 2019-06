POL-DN: Versuchte Wohnungseinbrüche in Düren und Nörvenich

Düren/Nörvenich (ots) –

Drei versuchte Wohnungseinbrüche wurden am Dienstag durch die

Polizei aufgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Bücklersstraße in Düren wurde am

Dienstagabend gegen 23:00 Uhr eine Bewohnerin durch verdächtige

Geräusche aufmerksam. Als sie durch den Türspion schaute, konnte sie

eine männliche Person erkennen, die sich an der Wohnungstür des

Nachbarn aufhielt. Die Frau öffnete ihre Tür, was den Unbekannten

dazu veranlasste, das Haus zu verlassen. Bei genauer Nachschau

konnten am Schloss der Wohnungstür Hebelspuren festgestellt werden.

Den verdächtigen Mann beschrieb die Zeugin als 20 bis 25 Jahre alt

und 180 bis 185 cm groß. Er hatte ein südländisches Aussehen, eine

sportliche Figur und dunkle Haare.

Gegen 00:00 Uhr in der Nacht zu Dienstag hörte ein Bewohner eines

Einfamilienhauses in der Van-der-Velden-Straße in Birkesdorf

ebenfalls verdächtige Geräusche. Er schaltete im Flur Licht ein und

die Geräusche verstummten. Am nächsten Morgen wurden an der

Hauseingangstür Beschädigungen festgestellt. Ein installierter

Bewegungsmelder war abgenommen worden.

Ein Haus in der Dr.-Habicht-Straße in Nörvenich war am Dienstag

ebenfalls Ziel von Einbrechern. Zwischen 15:20 Uhr und 16:20 Uhr

drangen der oder die Täter über eine rückseitige Tür in das Haus ein.

Damit lösten sie allerdings auch einen Alarm aus. Dieser lief bei den

Bewohnern auf, die sich zur Tatzeit in Urlaub befanden. Der Nachbar,

der sich um das Haus in deren Abwesenheit kümmert, wurde informiert.

Er begab sich sofort zum Nachbarhaus und erkannte gleich die

aufgebrochene Tür. Die hinzugerufene Polizei konnte im Haus niemanden

mehr antreffen. Nach ersten Feststellungen wurde augenscheinlich

nichts entwendet.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert

und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen

Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer

110 zu jeder Zeit entgegen.

