POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Seit Dienstag, den 25.06.2019, wird ein 13-jähriges Mädchen aus

Hagen vermisst. Leonie A. begab sich in den Abendstunden des

24.06.2019 mit einer Freundin und zwei nicht bekannten Jugendlichen

vom Hagener Hauptbahnhof zu Fuß in den Hagener Stadtgarten. Ihre

Freundin ging schließlich gegen Mitternacht nach Hause, Leonie blieb

mit den Jugendlichen und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Leonie

ist 165 cm groß, hat kurze, braune, seitlich rasierte Haare, die sie

zuletzt nach oben zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Sie

trug Blue Jeans und ein weißes T-Shirt mit Streifen an der Seite. Es

ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage

befindet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

