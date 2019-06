POL-WE: Wem gehört dieses Werkzeug?

Friedberg (ots) –

Bad Nauheim / Butzbach: Anfang Mai fanden Anwohner der

Weingartenstraße in Bad Nauheim vor ihrem Haus auf dem Gehweg einige

Werkzeuge und einen Stiehl-Sicherheits-Helm. Sie informierten die

Polizei. Diese konnte den gefundenen Helm inzwischen nach

Nieder-Weisel zuordnen, dort wurde er Anfang Mai bei einer Serie von

Kleingärten-Einbrüchen entwendet. Das übrige Werkzeug sucht noch

seinen Besitzer. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet

dazu um Hinweise. Wem gehört das Werkzeug und wer konnte vielleicht

am 07. Mai in der Weingartenstraße in Bad Nauheim Beobachtungen

machen, wer die Gegenstände dort ablegte?

Sylvia Frech, Pressesprecherin

