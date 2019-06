POL-PDLD: B9/Schwegenheim: Über Leitplanke „abgehoben“

Schwegenheim (ots) –

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr ein

Fahrzeugführer bei einem Unfall auf der B9 bei Schwegenheim. Aus noch

ungeklärter Ursache fuhr der 35-jährige Mann auf die gerade

beginnende Leitplanke auf, welche wie eine Rampe fungierte. Hierdurch

„flog“ er mit seinem Auto zirka 20 Meter in eine Böschung, überschlug

sich vermutlich und kam anschließend auf allen vier Rädern zum

Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Da in seinem Rucksack mehrere Medikamente

aufgefunden wurden, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

