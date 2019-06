POL-ROW: ++ Brand im Güterzug – Polizei sperrt Bahnstrecke und B 215 ++

Rotenburg (ots) –

Brand im Güterzug – Polizei sperrt Bahnstrecke und B 215

Rotenburg. Auf der Bahnstrecke zwischen Rotenburg und Verden ist

aktuell ein Güterzug gestoppt worden. In einem Waggon sollen

Holzbohlen brennen. Der Bahnverkehr wurde gestoppt. Die Rotenburger

Polizei hat den Fahrzeugverkehr, der in unmittelbarer Nähe des

Einsatzortes auf der Bundessstraße 215 zwischen Unterstedt und

Eversen über die Bahnstrecke führt, zunächst voll gesperrt. Jetzt

werden die Fahrzeuge einseitig langsam an der Einsatzstelle

vorbeigeleitet.

