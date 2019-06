POL-PPTR: „Antänzer“ in Trier; Polizei warnt vor Taschen- und Trickdieben

Trier (ots) –

Sommerzeit ist die Zeit für Konzertbesuche, Feste, Feten und

Einkaufsbummel – und Hochsaison für Taschendiebe!

In den vergangenen Tagen häuften sich Anzeigen, die Geschädigte

von Taschen- und Trickdiebstählen bei der Trierer Polizei erstatten.

Die Opfer berichten, im Trubel und Getümmel einen Rempler oder

dichtes Andrängen von Personen verspürt zu haben, ohne sich zunächst

darum zu kümmern oder gar Böses dahinter zu vermuten. Erst später,

beim Bezahlen an einer Kasse oder beim nächsten erforderlichen

Zugriff auf das Portemonnaie, wurde dessen Verlust bemerk.

Beliebte Tricks sind – neben dem Anrempeln – das Beschmutzen und

anschließende vermeintliche Säubern der Kleidung ihrer Opfer, die

Frage nach dem Weg – gegebenenfalls unter Vorhalten eines Stadtplans

– oder die Bitte, Geld zu wechseln.

Zwei besonders dreiste Trickdiebstähle durch sogenanntes

„Antanzen“ brachten Geschädigte am 22. und am 23. Juni zur Anzeige.

In beiden Fällen wurden die späteren Opfer zunächst mit der Bitte um

Hilfe in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf suchte dann ein

Taschendieb den Körperkontakt durch „antanzen“, um geschickt die

Geldbörse der zunächst arglosen Geschädigten zu stehlen.

Im ersten Fall auf dem Konstantinplatz traten am Samstagnacht

gegen 1.20 Uhr zwei Täter in Aktion, die beide ca. 25 Jahre alt

waren, einen dunklen Teint hatten und glattrasiert waren. Einer trug

ein auffälliges Weiß-blaues T-Shirt.

Im zweiten Fall vom Sonntagmorgen, 5.10 Uhr, wird der Täter wie

folgt beschrieben: ca. 16 Jahre, etwa 175 cm groß, schmal, brauner

Teint, möglicherweise arabischer Herkunft mit schwarzen Haaren. Er

trug eine hellblaue Jeans, eine blau-weiß-roter Jacke und weiße

Nike-Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Trier unter der

0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Aufgrund des anstehenden Altstadtfestes in Trier und dem

vermehrten Aufenthalt von Menschen in Fußgängerzonen, Geschäften,

Passagen und auf Festen warnt die Polizei vor weiteren

Taschendiebstählen.

Die Polizei rät – schützen Sie sich und Ihr Eigentum und beachten

Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

– Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie für ihren Einkauf

benötigen.

– Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre

Geldbörse oder Brieftasche.

– Tragen Sie Geld, Wertsachen und Papiere stets in verschlossenen

Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.

– Benutzen Sie Brustbeutel, Gürteltasche oder Geldgürtel zur

Aufbewahrung Ihrer Wertsachen.

– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt.

– Bestehen Sie auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu Menschen,

die Sie ansprechen.

– Lassen Sie niemals Ihre Handtasche unbeaufsichtigt.

– Legen Sie beim Einkaufen Ihre Geldbörse nie oben in die

Einkaufstasche oder den Einkaufswagen.

– Prüfen Sie nach den oben beschriebenen Kontakten Ihre

Wertsachen.

– Bewahren Sie Ihre Scheck- und Kreditkarten nie zusammen mit

Ihrer PIN auf.

– Verständigen Sie bei Taschendiebstählen bzw. verdächtigen

Wahrnehmungen sofort die Polizei – Notruf 110.

Weitere Informationen zum Schutz vor Taschendieben finden Sie

hier: https://s.rlp.de/3EJp5

