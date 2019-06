POL-KI: 190626.4 Kiel: Bombenentschärfung in Kiel-Suchsdorf

Kiel (ots) –

Am Donnerstag, den 27. Juni soll in Kiel-Suchsdorf eine

amerikanische 1000 lbs-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft und

geborgen werden. Anwohner des zu evakuierenden Bereiches (siehe

Karte) sollen an diesem Tag bis spätestens 10.00 Uhr das Gebiet

verlassen haben.

Die Sperrungen werden um 09.00 Uhr errichtet. Ab diesem Moment

werden keine Personen mehr in das Evakuierungsgebiet hineingelassen.

Bürgerinnen und Bürger richten sich bitte auf eine mehrstündige

Abwesenheit ein (Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung etc.). Die

Maßnahmen können einige Stunden andauern.

Ab 09.00 Uhr steht die Sporthalle Suchsdorf, Nienbrügger Weg 48,

als Aufenthaltsraum zur Verfügung.

Durch Krankheit behinderte oder bettlägerige oder hilfebedürftige

Menschen oder Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zur Evakuierung

haben, können das Bürgertelefon der Berufsfeuerwehr Kiel unter

0431-5905-555 am Evakuierungstag von 07.00 Uhr bis Evakuierungsende

erreichen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten mit Ihren Nachbarn zu

klären, ob diese über die Evakuierung Bescheid wissen. Es ist auch

unbedingt auf Rundfunkdurchsagen zu achten.

Wir weisen darauf hin, dass die Kosten einer eventuell notwendigen

zwangsweisen Räumung durch die Polizei später zu erstatten wären.

Aktuelle Informationen zum Evakuierungsgebiet und insbesondere den

betroffenen Straßen erhalten Sie auch auf www.kiel.de. Von der

Evakuierung sind 2652 Einwohner in 1420 Haushalten betroffen.

Pressevertreter können sich ab 10:00 Uhr an der Sporthalle in

Suchsdorf einfinden. Ein Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel ist

vor Ort und steht für Auskünfte bereit. Nach der Entschärfung gibt es

die Möglichkeit, O-Töne der Entschärfer zu erhalten und Aufnahmen der

Bombe zu machen.

