POL-FL: Niebüll – Zwei Einbrüche in der Hauptstraße, Polizei sucht Zeugen

Niebüll (ots) –

In der Nacht von Dienstag (25.06.19) auf Mittwoch (26.06.19) wurde

in der Hauptstraße in Niebüll in eine Metzgerei und in einen

Friseursalon eingebrochen. In beiden Fällen gelangten die unbekannten

Täter in die Geschäftsräume, indem sie die Eingangstüren gewaltsam

öffneten. Der oder die unbekannten Einbrecher durchsuchten alle

Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entkamen an beiden Tatorten

unerkannt mit einer geringen Menge Bargeld. Aus dem Friseursalon

wurde die auf dem Foto abgebildete Wechselgelddose entwendet.

Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen übernommen und

fragt: Wer hat am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch in oder

um Niebüll auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer erkennt

die Wechselgelddose wieder? Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Flensburg | Publiziert durch presseportal.de.