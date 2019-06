POL-PDLD: St. Martin – Wandertouristen finden junge Waldohreule

Landau (ots) –

Um 09.45 Uhr erschienen Wandertouristen bei der Polizeiinspektion

Edenkoben und gaben in einem Karton eine junge Waldohreule ab, welche

sie am Straßenrand der K 32 zwischen St. Martin und Maikammer

aufgefunden und eingefangen hatten. Das Kleintier wurde umgehend der

Greifvogelstation NABU in Hassloch überstellt. Von dort wurde

mitgeteilt, dass das Jungtier unverletzt ist und „aufgepäppelt“ wird.

Nach artgemäßer Entwicklung und entsprechendem Wachstum wird das

Jungtier im Wald wieder ausgesetzt.

