POL-RE: Haltern am See: Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Dieben

Recklinghausen (ots) –

Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Diebstählen von Kaffee am

23.03. und am 25.03.2019 in einem Lebensmittelmarkt Am Münsterknapp

nach zwei Tatverdächtigen.

Näheres zum Fall im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/haltern-

am-see-ladendiebstahl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Recklinghausen | Publiziert durch presseportal.de.