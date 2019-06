Bundespolizeidirektion München: Zwei Feueralarme im Hauptbahnhof – Keine Gefahr für Reisende

München (ots) –

Am Mittwochvormittag (26. Juni) kam es zu zwei Feueralarmen am

Hauptbahnhof. Beides Mal rücke die Berufsfeuerwehr München an. Die

S-Bahnen hielten kurzzeitig nicht am Hauptbahnhof. Gefahr für

Reisende bestand zu keiner Zeit.

Mittwoch, kurz nach 07:00 Uhr schlug der Feuermelder eines

Lebensmittelgeschäftes im Zwischengeschoss des Münchner

Hauptbahnhofes Alarm. Daraufhin rückte die Berufsfeuerwehr München

mit einem Löschzug (20 Mann) an, die S-Bahnen hielten für 20 Minuten

nicht am Hauptbahnhof und automatische Durchsagen forderten auf den

Bereich zu verlassen, um eine Gefährdung für Reisende auszuschließen.

Wenig später rückte die Feuerwehr wieder ab, da kein Brand

festgestellt werden konnte.

Gegen 09:50 Uhr schlug ein Brandmelder aus dem S-Bahnbereich

Alarm. Wieder kam die Feuerwehr mit einem Löschzug und die S-Bahnen

fuhren für 10 Minuten durch. Als Ursache konnte eine Staubentwicklung

festgestellt werden, welche den Alarm ausgelöst hatte. Wieder bestand

zu keiner Zeit Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a – 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 – 111 zu

erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion München | Publiziert durch presseportal.de.