POL-LIP: Bad Salzuflen. Im Schlaf bestohlen.

Lippe (ots) – Während die 73-jährige Bewohnerin eines Hauses am

Dienstag in ihrem Garten in der Beethovenstraße schlief, stahl ein

bislang Unbekannter zwei Mobiltelefone, die sie in der Zeit neben

sich abgelegt hatte. Die Frau hatte sich zwischen 15 Uhr und 17:30

Uhr auf einer Gartenliege nieder gelassen. In der Zeit betrat der

Dieb das Grundstück und stahl ein Mobiltelefon der Marke Honor 8X

sowie ein älteres Mobiltelefon im Gesamtwert von zirka 300 Euro. Der

Dieb ist vermutlich über einen kleinen Fußweg, der an das Grundstück

grenzt, gelangt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das

Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180

entgegen.

