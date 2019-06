POL-H: Schwerpunkteinsatz in der Polizeiinspektion (PI) Süd – Zahlreiche Verstöße von Fahrradfahrern festgestellt.

Hannover (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Süd haben am

Dienstag (25.06.2019) den Fokus auf das Fehlverhalten von

Zweiradfahrern gelegt. Bei ihren mehrstündigen Kontrollen haben sie

insgesamt 122 Verstöße geahndet.

In der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr hatten sich die Beamten

aus allen Dienststellen der PI Süd an vier Örtlichkeiten (Meyers

Garten in Misburg, Marienstraße, Kronsbergstraße, Abelmannstraße)

positioniert. Zusätzlichen unterstützen Streifenwagenbesatzungen

sowie Fahrradstreifen die Kontrollen. Von den 122 festgestellten

Verstößen wurde der Großteil von Radlern begangen.

Die Zahlen im Detail: 85 Fahrradfahrer fuhren auf der falschen

Radwegseite und 27 Zweiradfahrer missachteten das Rotlicht einer

Ampel. Darüber hinaus nutzten fünf Personen verbotswidrig ein Handy

während der Fahrt mit ihrem Rad und eine Person war widerrechtlich

auf einem Gehweg unterwegs.

Bemerkenswert im negativen Sinne war das Verhalten eines

Fahrradfahrers, der auf der falschen Radwegseite fuhr. Unmittelbar

nach der ersten Kontrolle bemerkten Zivilpolizisten, dass dieselbe

Person erneut auf der falschen Seite unterwegs war und zusätzlich das

Rotlicht einer Ampel missachtete. Nun erwarten ihn insgesamt drei

Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen.

Auch drei Verstöße von Autofahrern stellten die Polizisten fest.

So hatte ein Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt und ein zweiter

parkte verbotenerweise auf einem Behindertenparkplatz. Der dritte

Verstoß wurde an der Hildesheimer Straße/Peiner Straße bemerkt, als

ein Autofahrer beim Linksabbiegen eine Fahrradfahrerin offenbar

übersah. Die bevorrechtigte Frau konnte eine Kollision nur noch durch

Bremsen verhindern.

Zusätzlich leiteten die Beamten gegen einen 21-jährigen

Hannoveraner ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz ein. Er war gegen 11:45 Uhr mit seinem

E-Scooter, der 20 km/h schnell fuhr, entlang der Hildesheimer Straße

in Laatzen unterwegs und konnte keinen Versicherungsschutz für das

Fahrzeug nachweisen. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt mit seinem

Gefährt untersagt. /now, ahm

