POL-ROW: ++ 60-jähriger Mann ertrinkt im Baggersee ++

Rotenburg (ots) – 60-jähriger Mann ertrinkt im Baggersee

Anderlingen/Grafel. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben

am Dienstvormittag einen männlichen Leichnam aus dem Baggersee einer

Sandkuhle im Anderlinger Ortsteil Grafel geborgen. Bei dem

Aufgefundenen handelt es sich um einen 60-jährigen Mann aus der

Samtgemeinde Selsingen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er am

Vormittag mit einem Schlauchboot auf den See gefahren sein. Zeugen

entdeckten das gekenterte Boot, und verständigten die Polizei. Bei

den Suchmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Taucher des DLRG Stade fanden den Mann gegen 15.45 Uhr im See. Ein

Notarzt stellt seinen Tod fest. Die Ermittler der Bremervörder

Polizei haben derzeit keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.

