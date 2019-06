POL-PDNR: Betzdorf – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (ots) – Ein 27-Jähriger Motorradfahrer wurde bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 288

zwischen Betzdorf und Steineroth leicht verletzt. Die 59-Jährige

Unfallverursacherin hatte die Unfallstelle zunächst unerlaubt

verlassen, kehrte aber noch während der Unfallaufnahme zurück. Die

59-Jährige hatte mit ihrem Pkw die L288 von Betzdorf kommend in

Richtung Steineroth befahren. In dem zweispurigen Steigungsstück

wechselte sie den Fahrstreifen von rechts nach links, um einen

langsam fahrenden Traktor zu überholen. Beim Spurwechsel übersah die

59-Jährige den auf der linken Fahrspur befindlichen Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer kollidierte trotz Vollbremsung mit dem Pkw der

59-Jährigen und kam zu Fall. Die 59-Jährige setzte ihre Fahrt fort,

kehrte aber noch während der Unfallaufnahme an die Unfallstelle

zurück. Nach ihren Angaben habe sie den Zusammenstoß nicht bemerkt.

Erst an ihrem Zielort habe sie eine Beschädigung an ihrem Pkw

festgestellt. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt. Gegen die

59-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von

der Unfallstelle eingeleitet.

