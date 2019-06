POL-KA: (KA) Karlsruhe – Entwarnung nach Feststellung von verdächtigem Koffer am Europaplatz

Karlsruhe (ots) – Nachdem am Mittwoch gegen 07.30 Uhr in einer am

Europaplatz gelegenen Snack-Bar ein herrenloser Koffer festgestellt

worden war, konnte gegen 08.40 Uhr Entwarnung gegeben werden. Der

verdächtige Gegenstand war leer.

Zunächst waren nach der Entdeckung seitens der Polizei vorsorglich

umfangreiche Sperrungen am Europaplatz vorgenommen worden. Der

Bereich wurde großräumig abgesperrt, der zum Europlatz liegende

Eingang der Postgalerie blieb verschlossen und der Straßenbahnverkehr

musste eingestellt werden.

Nach weiteren Überprüfungen des Gepäckstückes unter Hinzuziehung

eines Sprengstoffsuchhundes mit negativem Ergebnis konnten

schließlich gegen 08.40 Uhr alle Vorsichtsmaßnahmen wieder

aufgehoben werden.

