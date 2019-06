FW-MK: Kind stürzt aus Fenster

Iserlohn (ots) –

Am gestrigen Dienstagabend musste gleich zwei Mal ein

Rettungshubschrauber aus Lünen zur Unterstützung des Iserlohner

Rettungsdienstes gerufen werden. Zunächst stürzte ein vier Jahre

altes Kind in der Straße Adlerweg im Erdgeschoss eines

Mehrfamilienhauses aus dem Fenster. Die Sturzhöhe war dennoch

beträchtlich, da sich direkt unter dem Fenster ein

Kellertreppenabgang befand und somit das Kind ca. drei Meter in die

Tiefe fiel. Bedauerlicherweise zog sich die Mutter, welche eilig zum

Kind gelangen wollte, so eine schwere Verletzung zu, dass auch diese

vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss einem Krankenhaus

zugeführt werden musste. Das hinab gestürzte Kind wurde mit schweren

Kopfverletzungen in ein Dortmunder Krankenhaus bodengebunden

transportiert. Auf Grund von ausgeschöpften Rettungsdienstmitteln,

kam zusätzlich zum Notarzt und Rettungswagen aus Iserlohn, noch ein

Notarzt aus Hemer und ein Rettungswagen aus Altena zum Einsatz. Ein

internistischer Notfall in Sümmern erforderte kurz darauf erneut den

Einsatz eines Rettungshubschraubers. Dieser Patient wurde nach der

notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus des Kreises aus Unna

geflogen.

