POL-CE: Scharnhorst – Flächen-und Waldbrand auf ehemaligem Munitionsgelände

Aus noch ungeklärter Ursache geriet gestern Nachmittag eine ca. 4

ha große, umzäunte Freifläche in Scharnhorst, Am Aschberg, in Brand.

Auf dem Gelände befand sich in der Vergangenheit ein Munitionsdepot

der Bundeswehr, heute ist hier ein Mörtelwerk ansässig. Ein

Radladerfahrer hatte den Brand entdeckt und gemeldet. Durch Hitze (35

Grad Celsius), Trockenheit und des auffrischenden Windes breitete

sich das Feuer sehr schnell aus und griff auf ein angrenzendes, ca. 1

ha großes Waldstück über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden

durch die extremen Wetterverhältnisse, die starke Rauchentwicklung

sowie die im Boden befindlichen Munitionsreste erschwert. Im Wald kam

es zu kleineren Explosionen. Der anfängliche Verdacht, dass Granaten

in die Luft gegangen seien, bestätigte sich nicht, so dass der

hinzugerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht mehr erforderlich

war. Bei dem Einsatz wurden vier Feuerwehrleute verletzt, zwei von

ihnen mussten wegen eines Hitzschlags im Krankenhaus behandelt

werden. Insgesamt waren mehr als 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor

Ort. Am Abend gegen 18.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle, die

Nachlöscharbeiten dauerten weiter an. Die Polizei geht von einem

nicht unerheblichen Flurschaden aus, der aktuell noch nicht zu

beziffern ist. Zahlreiche Sträucher, Büsche und Bäume sind den

Flammen zum Opfer gefallen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen

derzeit nicht vor. Ob eine Selbstentzündung brandursächlich ist, muss

die Polizei nun ermitteln.

