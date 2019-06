POL-PDLD: In Schlangenlinien gefahren – stark alkoholisiert

Bad Bergzabern (ots) – Am 25.06.19, gegen 12:30 Uhr, wurde der

Polizeiinspektion Bad Bergzabern, durch eine Verkehrsteilnehmerin

eine in Schlangenlinien fahrende Pkw-Fahrerin gemeldet. Bei der

anschließenden Kontrolle in der Kurtalstraße, wurde bei der

68-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Der

Alkoholtest ergab über 2 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde

ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

