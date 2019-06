POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/ Geparkter Fiat beschädigt

Coesfeld (ots) – Ein am Fahrbahnrand der Elsa-Brändström-Straße in

Dülmen abgestellter weißer Fiat Scudo ist dort am Dienstag (25. Juni)

im Zeitraum zwischen 14 und 16 Uhr wahrscheinlich durch einen

vorbeifahrenden Wagen am Heck erheblich beschädigt worden.

Sachschaden: ca. 5.000 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht und

wird jetzt gesucht. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei:

02594/7930

