POL-GT: Einbruch in Wohnung

Gütersloh (ots) – Rheda-Wiedenbrück (FK) – Am Dienstag (25.06.,

05.30 Uhr bis 10.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine

Wohnung an der Pestalozzistraße eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Tür auf, um in die Wohnung zu gelangen.

Anschließend durchsuchten die Räume. Genaue Angaben zu der Beute

konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den

angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige

Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei

Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

