WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung auf der Ems aufgeklärt -Strafverfahren eingeleitet

Emden (ots) – Am Abend des 25.06.2019 gegen 20:30 Uhr beobachteten

Angehörige der Wasserrettung des Landkreis Leer im Rahmen einer

Übung, wie von einem Binnengüterschiff öl- und dieselhaltige

Flüssigkeit über einen Schlauch in die Ems gepumpt wurde. Auf

Ansprache wurde der Schlauch eingezogen. Über eine Strecke von drei

Kilometer in Höhe Leer zog sich eine Ölspur durch die Ems, die auch

von der Jann-Berghaus-Brücke aus sichtbar war. Das deutsche

Binnengüterschiff konnte oberhalb von Emden durch ein Boot der

Wasserschutzpolizei festgestellt und kontrolliert werden. Im

Maschinenraum des Schiffes wurde der Schlauch mit einer

angeschlossenen Tauchpumpe gefunden. Gegen die beiden rumänischen

Besatzungsmitglieder wurde ein Strafverfahren wegen

Gewässerverunreinigung eingeleitet.

