POL-PDKH: Vermisstenfahndung nach 74-Jährigem

Bad Sobernheim, Bahnhofstraße (ots) –

Seit Dienstag, 25.06.2019, 13:30 Uhr, wird der 74-jährige Erwin

Grimm aus Langenlonsheim vermisst. Herr Grimm befand sich zunächst in

einer Tagesklinik in Bad Sobernheim und wurde dort auch zuletzt

gesehen. Herr Grimm leidet u.a. an Demenz und ist außerdem auf eine

regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen. Der Vermisste soll mit

einem grün-blauen Poloshirt und einer langen beigen Hose bekleidet

gewesen sein. Ein aktuelles Bild des Vermissten wurde dem Eintrag

beigefügt.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt jede

Polizeidienststelle entgegen.

