POL-KS: Kassel: 10-jähriger Schüler wird vermisst

Kassel (ots) – Nach Problemen in der Schule, die der 10-jährige

Mohamed S. gegen 14.30 Uhr in der Leipziger Straße verlassen hatte,

ist er bisher nicht zu Hause in der Wallstraße in Kassel angekommen.

Mohamed ist 1,42 m groß und schlank. Bekleidet ist er mit einer

langen, vermutlich hochgekrempelten dunkelblauen Hose und einem

dunkelblauem T-Shirt mit grün-weißer Aufschrift. Vermutlich trägt er

eine türkis-schwarze Basecap mit orangefarbener Aufschrift sowie

einem Schulranzen mit Skatermotiv.

Personen, die Hinweise zum Aufenthalt von Mohamed machen können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ost, Tel.: 0561-9102520,

in Verbindung zu setzen.

EPHK Dirk Bartoldus, Polizeiführer vom Dienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen – Kassel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Nordhessen – Kassel | Publiziert durch presseportal.de.