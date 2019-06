POL-GI: Chlorunfall im Schwimmbad Ettingshausen / 38 verletzte Badegäste

Gießen (ots) – Reiskirchen-Ettingshausen. Zu einem Chlorunfall kam

es am Dienstag Nachmittag im Freibad Ettingshausen. Kurz vor 17 Uhr

klagten zahlreiche Badegäste über Atemwegsreizungen, Husten und

Hautirritationen. Sie verließen sofort das Schwimmbecken und wurden

von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, die alle mit einem

Großaufgebot am Einsatzort waren, in Empfang genommen. Insgesamt 38

Badegäste, vorwiegend Kinder, wurden an den Rettungswagen behandelt.

30 davon konnten danach schon wieder nach Hause gehen, 8 Badegäste

wurden vorsorglich in die umliegenden Kliniken gebracht. Als Ursache

für die Beschwerden wurde eine erhöhte Chlorkonzentration im Wasser

ausgemacht. Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, wird noch

geklärt. Der Badebetrieb am Dienstag wurde dementsprechend umgehend

eingestellt.

