FW-E: Heißer Einsatz in Eiscafé – Kleines Feuer bei hochsommerlichen Temperaturen

Essen-Holsterhausen; Gemarkenstraße; 25.06.2019; 19:43 Uhr (ots) –

Einen heißen Einsatz in einem Eiscafé auf der Gemarkenstraße

beschäftigte die Feuerwehr Essen am Dienstagabend. Aus noch nicht

bekannten Gründen kam es im rückwärtigen Bereich des Gebäudes zu

einem Brand mit einer Rauchentwicklung, die schon auf der Anfahrt

sichtbar war. Nach einer ersten Erkundung stellte sich heraus, dass

Holzunterstand brannte. An der Eistheke vorbei wurde die

Schlauchleitung bis in den Hinterhof geführt und der Brand konnte

innerhalb kürzester Zeit bekämpft werden. Da Brandrauch durch die

offenen Fenster ins Nachbarhaus gezogen war, wurde hier der

Treppenraum und der Dachboden mittels Überdruckbelüftungsgerät

entraucht. Nach abschließenden Schadstoffmessungen wurde die

Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

(SK)

