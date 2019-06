POL-PDKH: Fahrradfahrer angefahren und verletzt zurückgelassen

L 400 zwischen Tiefenthal und Hof Iben (ots) – Am 25.06.2019 gegen

20:11 Uhr wurde der PI Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall auf der L 400

zwischen Tiefenthal und Hof Iben gemeldet. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand überholte ein silberfarbener Opel (vermutlich Modell

Astra) von hinten mit überhöhter Geschwindigkeit eine fünfköpfige

Gruppe Fahrradfahrer. Aufgrund von Gegenverkehr musste der

Fahrzeugführer nach rechts ausweichen und touchierte mit seinem

Außenspiegel den Lenker eines 59-jährigen, an der Spitze fahrenden

Fahrradfahrers. Dieser kam dadurch zu Fall und musste nicht

unerheblich verletzt mittels eines Rettungshubschraubers in eine

Klinik nach Kaiserslautern verbracht werden. Der Unfallverursacher

flüchtetet unerkannt vom Unfallort in Richtung Neu-Bamberg.

Wer kann zur Unfallzeit Angaben zu einem mit hoher Geschwindigkeit

auf der L 400 fahrenden PKW, Marke Opel, vermutlich Modell Astra

machen? Bitte Informationen an die Polizei Bad Kreuznach unter

0671-8811101 oder jede Polizeidienststelle weitergeben.

