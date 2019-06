POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Manderscheid (ots) – Der 54-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw,

Mitsubishi, am 23.06.2019, gegen 17:00 Uhr auf dem Patientenparkplatz

auf dem Grundstück der Eifelklinik. Als er am 24.06.2019, gegen 18:00

Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam war dieses an der Fahrerseite

zerkratzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000

Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich.

