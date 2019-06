POL-PDNW: Kontrolle des Durchfahrtsverbots in Grünstadt-Asselheim

Grünstadt-Asselheim (ots) – Am 25.06.2019 wurde von 20.15 Uhr bis

21.00 Uhr aufgrund der Vollsperrung der Asselheimer Straße in

Grünstadt das Durchfahrtsverbot des Feldweges zwischen Sportgelände

Grünstadt (Uhlandstraße) und der Wormser Straße (L395) in

Grünstadt-Asselheim im Rahmen einer Kontrollstelle überwacht. In

diesem Zeitraum verstießen 5 Fahrzeugführer gegen das

Durchfahrtsverbot und wurden mittels Verwarngeld verwarnt. (.sw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359/9312-0

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.