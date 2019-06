POL-K: 190625-7-K Mann bei Explosion in Wohnung lebensgefährlich verletzt

Köln (ots) – Bei einer Explosion in einer Wohnung in Köln-Flittard

ist am Dienstagnachmittag (25. Juni) ein Mann (34) lebensgefährlich

verletzt worden. Anwohner riefen um kurz nach 17 Uhr über die „110“

bei der Polizei an und meldeten einen lauten Knall in einem

Mehrfamilienhaus in der Pützlachstraße.

Beamte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und

entdeckten den schwerst verletzten Mieter. Sofort ließen sie die

Häuser rechts und links von der Einsatzstelle räumen, um eine

Gefährdung anderer Anwohner auszuschließen.

Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen in eine Klinik.

Zeitgleich untersuchten Entschärfer des Landeskriminalamts die

Wohnung. Sie fanden keine weiteren explosiven Stoffe. Danach gaben

sie die anderen Wohnungen und die Nachbarhäuser wieder zur Benutzung

frei.

Derzeit steht nicht fest, was zu der Explosion geführt hat.(cr)

