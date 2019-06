POL-NB: Brennender Mercedestransporter auf der BAB 20 bei Gützkow

Grimmen (ots) –

Am 25.06.2019 gegen 16:20 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein

brennender Mercedes Transporter gemeldet. Beim Eintreffen der

eingesetzten Kräfte des Autobahnpolizeirevieres Grimmen bestätigte

sich der Sachverhalt. Zum Sachverhalt befragt gab der 29-jährige

Fahrzeugführer einer Gützkower Spedition folgenden Sachverhalt:

Er befuhr mit seinem Transporter die BAB 20 aus Richtung Lübeck

kommend in Richtung Stettin. Kurz vor der Anschlussstelle Gützkow

fing sein Fahrzeug plötzlich an zu qualmen. Dem Fahrer gelang es noch

das Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und auszusteigen. Dann

brannte das Fahrzeug auch schon in voller Ausdehnung. Durch die

eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gützkow und

Süderholz konnte das Feuer gelöscht werden. Der Transporter brannte

aber vollständig aus. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich

auf ca. 5.000,-EUR. Ursache für das Feuer war vermutlich ein

technischer Defekt am Fahrzeug.

Während der Löscharbeiten musste die BAB 20 für ca. eine halbe Stunde

voll gesperrt werden.

