POL-VIE: Verletzter Einbrecher im Rahmen der Fahndung gestellt

Viersen-Rahser (ots) – Nach einem versuchten Einbruch flüchtete

ein verletzter 24jähriger, konnte aber im Rahmen einer größeren

Fahndung gestellt werden

Der 24jährige aus Mönchengladbach hatte gegen 11:50 Uhr versucht,

in ein Einfamilienhaus an der Straße Grüner Weg einzubrechen. Das

hatte eine aufmerksame Nachbarin bemerkt. Der Täter flüchtete, hatte

sich aber offensichtlich beim Einbruchsversuch verletzt. Die

alarmierte Polizei hatte mehrfach mit den flüchtigen Mann

Sichtkontakt, konnte ihn aber zunächst nicht festnehmen.

Schlussendlich lokalisierten ihn die eingesetzten Beamten grob in

unmittelbarer Nähe zur Niers. Ein Diensthund wurde zusätzlich

herangeführt, der auch die Spur des Flüchtigen aufnahm. Während der

Hund der Spur folgte, meldeten zwei zufällig an der Niers vorbei

fahrende Radfahrer eine blutende Person, auf den die

Personenbeschreibung zutraf. Nach der erfolgten Festnahme, stellten

die Beamten dann zum Glück fest, dass die Verletzung nicht

schwerwiegend war. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann dennoch

zum Krankenhaus, da er einen Schwächeanfall erlitt. An der Fahndung

beteiligt waren neben der Diensthundeführerin noch acht weiter

Streifenwagen. Die Ermittlungen, insbesondere auch bezüglich einer

möglichen Vorführung vor einen Haftrichter, dauern noch an./mikö

(735)

