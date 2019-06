POL-PPWP: Frau attackiert

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es im

Gewerbegebiet in Kaiserslautern zu einer Attacke mit einer

unbekannten Flüssigkeit. Eine 21-Jährige wurde in der Merkurstraße

von einem jungen Mann mit der Flüssigkeit überschüttet. Nach einer

Weile klagte die Geschädigte über ein Brennen im Brustbereich und

setzte einen Notruf ab. Zur Aufklärung des Sachverhaltes kamen neben

der Polizei auch Feuerwehr und Ordnungsbehörde zum Einsatz. Die Frau

wurde nach ersten Maßnahmen der Feuerwehr durch den Rettungsdienst

zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

