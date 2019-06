POL-AC: Suche nach vermisster Seniorin

Stolberg (ots) – Seit dem 25.06.2019, 13:40 Uhr wird Frau

Ingeborg-Martha Stefan-Schröder 24.06.1945 aud dem Seniorenheim

Süssendell in Stolberg-Mausbach vermisst. Sie ist ca. 170 cm groß,

schlanker Statur, hat weiße Haare (Kurzhaarschnitt mit Pony), eine

schwarze Hose, ein weißes T-Shirt mit Streifen und schwarze Cloks

(hinten offen)an. Die Vermisste ist dement , aber gut zu Fuß. Sie

hält sich oft im angrenzenden Mausbacher Waldgebieten auf. Wer hat

Frau Stefan-Schröder heute gesehen. Nachricht bitte an die Polizei

Aachen unter 021-9577-0 oder im Falle des Antreffens auch über 110 an

den Polizeinotruf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 – 21211

Fax: 0241 / 9577 – 21205

