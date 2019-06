POL-VER: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach Einbrechern in Dauelsen – Ermittlungen laufen an

Verden/Dauelsen (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in der Zeit bis

11:30 Uhr zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in den Straßen „Auf

dem Hufschlag“ und „Kutscherweg“. Nachdem sie sich gewaltsam durch

Tür oder Fenster der nahegelegenen Häuser Zutritt verschafft hatten,

durchsuchten sie die Räume und stahlen unter anderem Schmuck. Nach

ersten Erkenntnissen ist ein Schaden im vierstelligen Bereich

entstanden. Die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der

Polizeiinspektion Verden/Osterholz sicherte an den Tatorten Spuren

für die kommenden Ermittlungen.

In der Straße „Auf dem Hufschlag“ wurden die Täter durch eine

Zeugin gesehen und flüchteten. Daran schloss sich eine umfangreiche

Fahndung der Polizei Verden nach den Tätern an, die über mehrere

Stunden andauerte. Eingesetzt waren sowohl uniformierte, als auch

zivile Beamte, die von benachbarten Dienststellen sowie Diensthunden

und einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden.

Die zwei Tatverdächtigen flüchteten durch den Stadtteil Dauelsen

in Richtung „Alt-Dauelsen“. Dabei überquerten sie zudem die

naheliegenden Bahngleise. Der Bahnverkehr wurde während der Maßnahmen

verlangsamt und kurzfristig gänzlich eingestellt. Trotz dieser

Maßnahmen und mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnten nur die

Fahrräder der Täter sichergestellt werden. Während der nun kommenden

Ermittlungen werden Hinweise und Spuren ausgewertet, um die Täter zu

überführen.

Einer der beiden Täter soll ein europäisches Aussehen haben, Mitte

Zwanzig, etwa 1,70m groß und schlank sein. Er habe ein helles Tanktop

und eine helle, kurze Jeanshose mit dunklen Turnschuhen, sowie einen

Rucksack getragen. Der zweite Täter soll ein osteuropäisches Aussehen

haben, etwa 30 Jahre und kräftig sein. Er habe eine dunkle Hose und

ein T-Shirt getragen.

Die Polizei Verden geht derzeit davon aus, dass die beiden Männer

für beide Einbrüche verantwortlich sind und bittet mögliche Zeugen,

auch vor Dienstagmorgen im Bereich Dauelsen verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, unter 04231/8060 um Hinweise an die Ermittler.

