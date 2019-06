POL-PDTR: Brand im Dönerladen

Saarburg (ots) – Am Dienstag, den 25.06.2019 wurde gegen 15:45 Uhr

eine brennende Fritteuse in einem Saarburger Dönerladen gemeldet. Die

alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, das Feuer

konnte nicht um sich greifen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, die

Graf-Siegfried-Straße wurde für die Dauer der Löscharbeiten komplett

gesperrt. Nach ersten Ermittlungen verletzten sich zwei Personen

leicht durch Rauchgas. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus

verbracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Saarburg, Beurig,

Trassem, Ayl, FEZ mit insgesamt 50 Einsatzkräften sowie die

Polizeiinspektion Saarburg mit 7 Beamten.

