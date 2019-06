POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn Gelenkomnibus brennt komplett aus

Oldenburg (ots) – Am 25.06.2018 gerät gegen 13:10 Uhr ein

Gelenkomnibus in Bad Zwischenahn, Am Moordamm, vermutl. aufgrund

eines techn. Defektes während der Fahrt in Brand. Glücklicherweise

hatten die letzten Fahrgäste den Schulbus an der Haltestelle zuvor

verlassen. Eingesetzt war ca. 40 Angehörige der Feuerwehr Bad

Zwischenahn. Zwei von ihnen erlitten witterungsbedingt einen

Hitzeschlag. Sie wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

Tweets by Polizei_OL

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland | Publiziert durch presseportal.de.