POL-PDLD: Landau, Albrecht-Dürer-Straße, 24.6.2019, 14.30 Uhr Ast abgerissen und Pkw gestreift

Am Montagnachmittag riss aus nicht bekannter Ursache vom Stamm

eines offensichtlich gesunden Baumes in Landau in der

Albrecht-Dürer-Straße ein oberarmdicker Ast ab und fiel quer über die

Fahrbahn und streife mit dem Blattwerk zwei geparkte Pkw. Die Pkw

wurden nur oberflächlich durch das Blattwerk leicht beschädigt.

Fußgänger bzw. Radfahrerverkehr herrschte zum Zeitpunkt

glücklicherweise nicht. Die Halter der Pkw konnten bislang nicht

erreicht werden. Eine Fremdverursachung kann ausgeschlossen werden.

