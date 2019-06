FW-F: Wohnungsbrand in Rödelheim – 70.000 Euro Schaden

Frankfurt am Main – Rödelheim (ots) – (am) Bei einem Zimmerbrand

in der Fuchstanzstraße in Frankfurt-Rödelheim entstand am frühen

Nachmittag des 25. Juni ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Eine Katze verstarb noch an der Einsatzstelle.

Der Notruf ging gegen 14:20 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr

ein. Nachbarn hatten einen Rauchwarnmelder gehört und Brandgeruch

wahrgenommen. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zutritt

zur Brandwohnung, die sich im ersten Obergeschoss eines

zweigeschossigen Wohnhauses befand. Personen befanden sich nicht in

der Brandwohnung. Eine Katze konnte von den Einsatzkräften zwar noch

nach draußen gebracht werden, für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Im Anschluss an die

Brandbekämpfung wurde die Wohnung belüftet. Die Brandursache ist

unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.

