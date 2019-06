FW-Heiligenhaus: Einsatz unter Palmen – zwei Feuer in einer Stunde (Meldung 17/2019)

Heiligenhaus (ots) –

Am heutigen Dienstag löschte die Heiligenhauser Feuerwehr zwei

Feuer in einer Stunde. Nachdem an der Bahnhofstraße eine Hecke in

Flammen stand, brannte es rund eine Dreiviertelstunde später im

HeljensBad, der Rettungsdienst versorgte dort parallel eine Person

mit Schnittverletzungen. Die Feuerwehr mahnt nochmals zu Vorsicht bei

den hohen Temperaturen.

Um 13:18 Uhr am heutigen Dienstag, den 25. Juni alarmierte die

Leitstelle des Kreises Mettmann die Feuerwehr Heiligenhaus mit dem

Stichwort „Garagenbrand“ an die Bahnhofstraße. Ein Anwohner zündete

bei der Unkrautvernichtung aus Versehen seine Hecke mit an – schnell

hatte die Feuerwehr den Brand im Griff. „Das beherzte Eingreifen von

weiteren Nachbarn mit Feuerlöschern hat sehr geholfen – ansonsten

hätte die Garage nebenan Feuer gefangen“, schilderte der stv. Leiter

der Feuerwehr, Jörg Brunnöhler. Er und seine Mannschaft appellieren

an den gesunden Menschenverstand „Bei dieser Trockenheit und den

Temperaturen sind Arbeiten mit Gasbrennern im Freien wortwörtlich

brandgefährlich. Unser Einsatz hätte vermieden werden können.“

Auf dem Rückweg zur Wache alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr

erneut – um 14:05 Uhr meldete die Brandmeldeanlage des „HeljensBad“

ein Feuer. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das Bad vorbildlich

geräumt. Nach eingehender Erkundung stellten die Kräfte fest, dass es

einen Stromausfall im Bad gab, ebenso roch es im Kellergeschoss

verbrannt. Ein Schmorbrand hatte die Trafostation des Schwimmbades

erwischt. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten flutete den Keller mit

einem Kohlendioxid-Feuerlöscher und kontrollierte die Brandstelle mit

einer Wärmebildkamera. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle durch den

Stromversorger und Badbetreiber übernommen – das Bad bleibt für den

heutigen Tag geschlossen.

Noch während des laufenden Einsatzes meldete sich eine Person mit

einer Schnittverletzung an der Hand bei den Einsatzkräften. Diese war

beim Versuch, über den Zaun des Schwimmbades zu klettern, mit der

Hand an einer scharfen Kante hängengeblieben. Der Rettungsdienst

versorgte die Person und brachte sie ins Krankenhaus.

Schweißtreibend sind solche Einsätze, weiß Wehrleiter Ulrich Heis

zu berichten. „Wir haben uns über Eis und Getränke im Schwimmbad

gefreut. Dies ist kein Luxus, sondern dringend notwendig. Selbst,

wenn die Einsatzkräfte nur in Bereitstellung sitzen – sie schwitzen

in schwerer Feuerschutzkleidung und mit Atemschutzgeräten auf dem

Rücken – da verliert der Körper einige Liter Wasser.“ Gegen 15:30 Uhr

rückten die rund 15 Kräfte wieder ein.

