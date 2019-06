POL-MI: Einbrecher sägen Dach auf

Minden (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in den

Netto-Markt in Hahlen eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen wurde

offenbar nichts gestohlen.

Die Unbekannten dürften laut Polizei gegen 3.30 Uhr auf das Dach

des Gebäudes an der Königstraße geklettert sein. Hier sägten sie ein

Loch in die Dachkonstruktion und gelangten so in den Innenraum.

Danach versuchten sie vergeblich die Tür zum Büro des Marktleiters

aufzuhebeln. Anschließend, so die Ermittler, kletterten die

Einbrecher zurück auf das Dach und verschwanden letztlich ohne Beute.

Die Beamten hoffen, das Zeugen am Sonntag in den frühen

Morgenstunden Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Marktes

bemerkt haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

