POL-EL: Esterwegen – Beim Ausweichen Leitplanke beschädigt

Esterwegen (ots) – Am Dienstagmorgen ist es auf der B401 zu einem

Verkehrsunfall gekommen. Gegen 07:45 Uhr war der Fahrer eines

Sattelzuges in Richtung Oldenburg unterwegs. Unmittelbarer vor der

Bockhorster Brücke kam ihm ein kleiner LKW oder größerer Sprinter

entgegen. Dessen Fahrer fuhr so dicht an die Fahrbahnmitte heran,

dass der Fahrer des Sattelzuges nach rechts ausweichen musste.

Hierbei durchfuhr er zunächst den Grünstreifen und beschädigte

anschließend etwa 24 Meter der Leitplanken sowie einen

Treppenaufgang. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt in Richtung

Surwold/Dörpen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der

Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim | Publiziert durch presseportal.de.