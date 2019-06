POL-SO: Lippstadt – Rechts vor Links missachtet

Lippstadt (ots) – Eine 33-jährige Autofahrerin aus Erwitte befuhr

am Montag, gegen 13.55 Uhr, die Liebigstraße aus Richtung

Beringstraße kommend in Richtung Landsberger Straße. An der Kreuzung

Liebigstraße / Humboldstraße hält sie an, schaut nach rechts und

setzt ihre Fahrt fort. Von links kam jedoch zur gleichen Zeit eine

44-jährige Fahrradfahrerin aus Lippstadt, die die Humboldstraße in

Richtung Mercklinghausstraße befuhr. Sie missachtete die Vorfahrt,

der von rechts kommenden Frau aus Erwitte und kollidiert mit ihr im

Kreuzungsbereich. Sie wurde schwerverletzt in das Lippstädter

Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm trug die Lippstädterin nicht.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000

Euro. (reh)

